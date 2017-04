Alami Insiden Ledakan, Laga Borussia Dortmund vs AS Monaco Ditunda

DORTMUND – Laga leg pertama perempatfinal Liga Champions antara Borussia Dortmund melawan AS Monaco resmi ditunda. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh akun Twitter resmi Dortmund, @BVB.

“Pertandingan resmi ditunda hingga Rabu 12 April pukul 18.45 (pukul 23.45 WIB). Tiket tetap berlaku. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam keputusan ini,” tulis akun @BVB.

Sebelumnya bus dari tim Dortmund mengalami insiden ledakan di hotel tempat mereka menginap di Jalan Wittbraucker (10 kilometer dari Stadion Dortmund). Telah dilansir dari Bild juga bawah satu pemain dari Dortmund yakni Marc Bartra mengalami cedera dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.