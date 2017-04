PSM Makassar Datangkan Marquee Player dari Liga Skotlandia

MAKASSAR - PSM Makassar mendatangkan pemain dari Liga Skotlandia berkebangsaan Belanda, bernama Marc Anthony Klok. Pemain Eropa ini digadang-gadang akan mengisi posisi gelandang bertahan di tim yang berjuluk Juku Eja itu.

Klok merupakan rekrutan anyar PSM Makassar jelang bergulirnya gelaran Liga 1 2017. Kepastian kedatangan Klok itu terlihat dari unggahan akun Twitter-nya.

"Perjalanan baru! Sampai bertemu Makassar, #ewakopsm" tulis Klok, Selasa (11/4/2017).

Dalam posting-an tersebut Klok mengunggah foto berupa tiket yang tertulis penumpang atas namanya yakni Marc Anthony Klok. Ia akan melakukan penerbangan dari Singapura untuk bertolak ke Denpasar, Bali.

Media Officer PSM Makassar yakni Andi Widya Syadzwina yang dikonfirmasi membenarkan kedatangan Klok ke PSM.

"Iya, dari Amsterdam, malam ini langsung tiba di Makassar," singkat Widya.

Klok merupakan gelandang berumur 23 tahun, ia sempat menjadi pemain Ross County (periode 2013-2014) sebelum ke Dundee FC. Sebelumnya, PSM telah lebih dulu mendaftarkan nama Klok sebagai Marquee Player di Liga 1.

New adventure! See you soon Makassar 🇮🇩❤️ #ewakopsm pic.twitter.com/soNlDz6udH