Liga 1 Resmi Diluncurkan, Momentum Kebangkitan Sepakbola Nasional

JAKARTA - Penggemar sepakbola Indonesia akan menyambut satu lagi liga teranyar yang akan mengisi deretan kompetisi bergengsi di Tanah Air. Gelaran Liga 1 secara resmi diperkenalkan PSSI dan pihak penyelenggara, Senin (10/4/2017) di salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Liga 1 akan dimulai 15 April 2017 dan berakhir 12 November 2017.

Lebih dulu dikenal sebagai Indonesia Super League (ISL), kini kasta tertinggi itu berganti nama menjadi Liga 1 di musim 2017 ini dengan pengelola PT Liga Indonesia Baru (PT LIB). Kompetisi ini akan bergulir selama 34 pekan dan melibatkan 18 klub kenamaan, termasuk Persipura Jayapura, Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan Arema Indonesia.

“Sebagai penyelenggara resmi Liga 1, kami sangat senang dengan dukungan dan kemitraan yang terjalin antara PT LIB dan PSSI. Ini merupakan sebuah semangat baru dalam membangkitkan sepak bola Tanah Air,” ucap Berlinton Siahaan, Direktur Utama PT LIB dalam rilis resmi yang diterima Okezone.

Dalam acara tersebut, pihak penyelenggara juga melakukan launching perdana official jersey untuk para wasit dan para pemain, serta mengenalkan official ball dan official anthem Liga 1.

Selain itu, Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi mengaku bangga dengan gelaran Liga 1. Edy menganggap ajang ini dapat menjadi pemersatu masyarakat Indonesia.

“Kami berharap Liga 1 mampu meningkatkan kembali antusiasme masyarakat terhadap persepakbolaan nasional, khususnya generasi muda,” ujar Edy.

Dibukanya ajang Liga 1 secara resmi, pastinya para penggila sepak bola nasional pun tak sabar melihat penampilan jagoannya!