Mourinho Tegaskan Akan Belanja Besar-besaran (Lagi) di Bursa Transfer Musim Panas

MANCHESTER – Manajer Manchester United, Jose Mourinho, menegaskan timnya akan melakukan belanja pemain secara besar-besaran pada bursa transfer musim panas 2017-2018. Pasalnya pelatih berkebangsaan Portugal ini mengatakan tidak ingin membeli pemain lagi di transfer musim dingin.

Jika benar, maka ini bukan pertama kalinya bagi Setan Merah di bawah asuhan Mourinho melakukan belanja pemain secara besar-besar. The Spesial One –julukan Mourinho– pernah melakukannya saat pertama kali datang ke Old Trafford awal musim ini.

Tidak tangunggung-tanggung, Mourinho saat itu mendatangkan empat pemain sekaligus untuk memperkuat timnya. Pemain yang dimaksud adalah Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly, serta Zlatan Ibrahimovic.

Bahkan untuk Pogba, Man United sampai rela memecahkan rekor transfer yang selama ini jarang dilakukan. Setan Merah rela mengeluarkan uang tunai senilai 89 juta poundsterling atau sekira Rp1,5 triliun untuk mendatangkannya dari Juventus.

“Kami hanya punya satu jendela transfer. Kami tidak menggunakan jendela transfer kedua. Kami harus melakukan transfer besar-besaran lagi,” papar Mourinho, seperti disadur dari Squawka, Senin (10/4/2017).