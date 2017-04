Jelang Derby Madrid, Sergio Ramos Antusias Jalani Laga Real Madrid vs Atletico

MADRID – Pemain belakang Real Madrid, Sergio Ramos, mengaku antusias saat timnya melakoni laga lanjutan Liga Spanyol 2016-2017 melawan Atletico Madrid di Estadio Santiago Bernabeu, Sabtu (8/4/2017) malam WIB. Pertandingan bertajuk Derby Madrid itu diprediksi akan berjalan sengit lantaran kedua tim saling mengincar kemenangan di sisa laga musim ini.

Dalam cuitannya, Ramos memberitahukan akan berlangsung partai besar di Liga Spanyol musim ini antara Los Blancos –julukan Madrid– yang akan menjamu tim asuhan Diego Simeone. Ramos menyebut, timnya yang berseragam putih akan dibanjiri para fans setia Madrid di laga nanti.

Señores, esto es el derbi, esto es #LaLiga💪

¡Todo al blanco! ⚪

This is the derby, this is La Liga 💪

Everything on white! ⚪#HalaMadrid pic.twitter.com/dA2G3LxDBi