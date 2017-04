Datang ke Stadion Patriot, Makan Konate Diisukan Gabung Persija Jakarta

BANDUNG - Mantan pemain Persib Bandung Makan Konate diisukan bergabung dengan Persija Jakarta. Hal itu terjadi setelah Konate hadir di Stadion Patriot untuk menyaksikan laga uji coba Timnas U-22 vs Persija Jakarta pada Kamis (6/4/2017).

Hal itu mendapat reaksi dari Bobotoh. Itu terlihat dari komentar mereka di akun Instagram Konate yaitu @makankonate10. Dalam beberapa foto yang diunggah Konate, meski sudah lama, Bobotoh banyak yang berkomentar.

Mereka mengingatkan janji Konate untuk Bobotoh dan Persib yaitu 'pergi untuk kembali'. "Kang Konate ingat janji=hutang, kamu bilang pergi untuk kembali, kami Bobotoh menunggumu!" tulis @bagusradhitama mengomentari salah satu foto Konate.

"Gak sangka deh kalo iya sampe join ke Persija!" ujar @hannooy93.

Beberapa suporter Persija juga ikut berkomentar soal isu tersebut. Salah satunya pemilik akun @jabbar2928. "Ayo bang ke Persija. Come on man rasain atmosfer bermain untuk klub Persija Jakarta. Jakmania Welcome You @makankonate10," ajaknya.

"Bang ayo ke Persija @makankonate10 gua jamin Abang klo masuk Persija pasti juara," bujuk pemilik akun @barcaardhana.

Sadar kehadirannya di Stadion Patriot menjadi polemik dan menimbulkan isu liar, Konate pun memberi respon. Tadi malam, ia mengunggah foto dirinya disertai keterangan foto menegaskan dirinya tidak bergabung dengan Persija.

Ia menjelaskan kehadirannya adalah hanya untuk menyaksikan laga. Apalagi saat ini ia masih fokus memulihkan cedera lutut yang dialaminya.

"Thanks to God. Saya pergi nonton game saja bukan pergi ke Persija. Saya lagi focus rehabilitation dulu," kata Konate.

Setelah 12 jam diunggah, foto itu sudah disukai 18.380 orang dan dikomentari 1.794 kali. Mayoritas yang berkomentar adalah Bobotoh. Mereka memuji Konate yang tidak bergabung dengan Persija. Sisanya, Bobotoh seperti biasa membujuk Konate agar kembali ke Persib.