Waduh! Isco Diisukan Hengkang dari Madrid karena Upload Snack Bergambar Barcelona

MADRID – Gelandang Real Madrid, Isco Alarcon, mengatakan dirinya tidak akan hengkang dan mengganti seragamnya dengan Barcelona. Pemain berusia 24 tahun itu memberikan komentaruntuk meredam rumor yang kencang beredar di dunia maya terkait kepindahan sang gelandang ke Blaugrana –sebutan Barcelona-.

“Saya tak akan bergabung dengan Barcelona! Dasar kalian menyebalkan,” tulis Isco dalam akun Twitter pribadinya, @isco_alarcon mengutip dari Goal, Jumat (7/4/2017).

Beberapa minggu ini, pemain asal Spanyol itu diberitakan akan hengkang dari Santiago Bernabeu –rumah bagi Real Madrid- dan memilih bergabung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan. Hal itu santer diperbincangkan warganet usai Isco mengunggah foto liburan bersama temannya.

Dalam foto tersebut, makanan ringan berlogo Barcelona tertangkap kamera berada di atas meja bersamaan dengan ekspresi Isco yang terlihat semringah. Tak ayal, warganet pun langsung berkoar dan menyerang pemain berwajah tampan itu.

Sadar dengan keberadaan snack yang disponsori oleh rivalnya itu, Isco langsung menghapus foto tersebut dari Instagram-nya dan mengganti dengan foto lain, tanpa snack bermasalah itu. Namun, warganet mengambil sikap berlebihan dan mencurigai masa depan Isco di Los Blancos –sebutan Real Madrid.

“Foto itu adalah cara saya untuk mengatakan kami akan mengalahkan mereka. By the way, saya saja belum mencobanya tuh!” seloroh sang bintang.

Pemain berusia 24 tahun itu meyakinkan para penggemarnya jika saat itu dirinya hanya bercanda dengan teman-temannya. Duh, bikin pusing saja ya komen warganet!