SPORT TWEETS: Semringahnya Hamilton dengan Antusiasme Fans F1 di Shanghai

PEKAN balap F1 2017 di China telah digelar sejak hari ini. Race seri kedua musim 2017 ini sendiri akan digelar Minggu 9 April 2017 di Shanghai International Circuit.

Tiga kali juara dunia F1 yang merupakan andalan Mercedes AMG pun tak bisa menyembunyikan kegembiraanya dengan antusiame fans Mercedes dan tentunya fans F1 secara general dari Negeri Tirai Bambu yang hadir langsung di sirkuit. Untuk hari ini, Free Practice 1 dan 2 memang telah digelar.

"Bagian terbaik dari #FP2 hari ini adalah melihat Anda semua #TeamLH #F1 @MercedesAMGF1," tweet Hamilton sembari mengunggah foto dirinya terlihat gembira dengan sambutan fans, di akun @LewisHamilton.

The best part of #FP2 today, getting to see you all :) #TeamLH #F1 @MercedesAMGF1 📸 x Wolfgang Wilhelm pic.twitter.com/9eULhR5kDN