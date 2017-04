Dikaruniai Anak Ketiga, Fabregas Semangat Melawan Man City

LONDON – Gelandang Chelsea, Cesc Fabregas, tampil gemilang saat membantu timnya mengalahkan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, Kamis 6 April 2017 dini hari WIB. Pemain berpaspor Spanyol tersebut terlihat sangat bersemangat saat membantu timnya meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Bukan tanpa alasan Fabregas tampil onfire saat menghadapi The Citizens –julukan Man City. Mantan pemain Barcelona itu ternyata baru saja dikaruniai anak ketiga dari hubungannya dengan Danielle Semann.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu lahir pada Selasa malam waktu setempat dan diberi nama Leonardo Fabregas Semaan. Fabregas pun langsung membagikan momen bahagiannya itu melalui media sosial Twitter.

Lewat akun Twitter pribadinya @cesc4official, Fabregas menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang istri atas semua yang sudah diberikan kepadanya.

“Selasa malam kami menyambut anak lelaki kami, Leonardo Fabregas Semaan ke dunia. Terima kasih @firstLadyD4 cintaku, untuk segalanya” tulis Fabregas.

Tuesday night we welcomed our gorgeous boy, Leonardo Fàbregas Semaan to the world. Thank You @firstLadyD4 my love, for everything 👶🏻🎉❤️ pic.twitter.com/xbqD1t1LTA