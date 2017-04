SPORT TWEETS: Berbakti kepada Suami, Ana Ivanovic Temani Schweinsteiger Berlaga

CHICAGO – Mantan petenis profesional, Ana Ivanovic, mem-posting kemesraannya bersama sang suami, Bastian Schweinsteiger, kepada para netizen melalui akun Twitter pribadi miliknya @AnaIvanovic. Perempuan berusia 29 tahun itu membagikan foto dirinya sedang menemani sang suami menuju Chicago.

On our way to Chicago!! ✈️ pic.twitter.com/YniVqIEEj9