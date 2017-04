Ini Alasan Man United Bermain Imbang Lawan Everton

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, memberikan komentar mengenai hasil imbang yang diderita timnya saat menjamu Everton dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Rabu 5 Maret 2017 dini hari WIB. The Special One –julukan Mourinho– menjelaskan, para pemainnya kurang memiliki kepercayaan diri.

Bermain di depan pendukung sendiri, Man United justru gagal memanfaatkan dukungan yang diberikan para suporter. Everton justru yang mampu mencuri gol terlebih dahulu melalui aksi Phil Jagielka setelah memanfaatkan umpan Ashley Williams di menit 22.

Mourinho pun mengakui kalau para pemainnya memang bermain kurang baik di babak pertama. Meski mampu memperbaiki penampilan selepas jeda, tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan jelang bubaran melalui penalti Zlatan Ibrahimovic.

“Jika kami bandingkan babak kedua dengan babak pertama, babak kedua jauh lebih baik, dan sangat sulit untuk mengembangkan permainan, karena beberapa pemain terlihat mengalami masalah dengan kepercayaan diri,” ujar Mourinho, seperti disadur dari Sportsmole, Kamis (6/4/2017).

“Saat level kepercayaan diri tidak setinggi dengan kualitas performa akan sangat sulit untuk mengembangkan permainan, jadi kami harus memanfaatkan jalan pintas,” tuntas mantan pelatih Real Madrid tersebut.