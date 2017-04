Jelang Timnas Indonesia U-22 vs Persija, Ribuan Suporter dan Atribut Mulai Penuhi Tribun Stadion Patriot

BEKASI - Jelang laga uji coba Persija Jakarta vs Timnas Indonesia U-22 di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, Rabu (5/4/2017) malam nanti, saat ini kondisi tribun penonton pun sudah nampak dipadati oleh ribuan suporter The Jak Mania.

Di samping itu juga, nampak terlihat sejumlah spanduk milik suporter tim sepakbola Ibu kota sudah terpasang di setiap tribun penonton yang menunjukkan identitas para suporter dari masing-masing wilayahnya.

Di antara spanduk milik suporter itu, ada The Jak Mania asal Tanjung Duren, Rawa Badung, Jagakarsa, Tangerang, Pondok Kacang, Rawa Sari, dan kelompok The Jak mania lainnya yang berasal dari wilayah di Ibu kota maupun daerah lain.

Terlepas dari spanduk identitas para suporter The Jak Mania tersebut, nampak ada salah satu spanduk yang berlabel The Jak Mania terpampang ditribun tengah stadion bertulis, 'Terimakasih Kota Bekasi dari Kami The jak Mania'.

Bisa dipastikan dari tulisan spanduk itu menunjukan rasa senang dan bahagia para suporter tim sepakbola berjuluk macan kemayoran, yang telah memberikan izin penggunaan stadion Patriot Chandrabaga sbagai home base tim kesayangan mereka.