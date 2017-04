Sport Tweets: Rooney Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Istrinya

MANCHESTER – Penyerang Manchester United, Wayne Rooney, tengah menikmati waktu luangnya bersama keluarga. Menjelang pertandingan besar melawan Everton yang akan digelar pada Rabu 5 April 2017 dini hari WIB, Rooney masih sempat merayakan ulang tahun istrinya.

Pada 3 April 2017, istrinya yang bernama Coleen Rooney tepat berusia 31 tahun. Memang tidak ada sesuatu yang khusus di hari jadinya tersebut, Rooney hanya memilih menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya.

Melalui akun media sosial Twitter-nya @WayneRooney, Selasa (4/4/2017), penyerang berusia 31 tahun tersebut mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Coleen berfoto bersama ketiga buah hatinya. Foto tersebut diambil tepat di hari ulang tahun sang istri di halaman belakang rumahnya.

Tak lupa, Rooney membubuhkan foto tersebut dengan tulisan, “Selamat ulang tahun istri sekaligus ibu yang sangat luar biasa bagi putra kami.”

Happy Birthday to my wife and the best mum to our boys @ColeenRoo ❤️ pic.twitter.com/PDQXDsFudO