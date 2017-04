Winger Besiktas Pinjaman dari Benfica Kembali Diinginkan Mourinho

MANCHESTER - Manajer Manchester United, Jose Mourinho kabarnya tertarik untuk memboyong target lamanya, yakni Anderson Talisca ke Old Trafford pada jendela transfer musim panas 2017.

Pada 2014, Mourinho pernah digosipkan berminat mendatangkan Talisca. Saat itu, The Special One masih menangani Chelsea. Namun, rumor itu menguap dan akhirnya menghilang.

Kini, Mourinho kembali dikait-kaitkan dengan winger asal Brasil berusia 23 tahun itu. Menurut kabar yang dihembuskan oleh Turkish Football, The Special One ingin mendatangkannya ke Old Trafford pada musim panas 2017.

Media ternama Turki itu menyebut Mourinho terkesan dengan performa pemain Benfica yang kini sedang menjalani masa pinjaman di Besiktas tersebut.

Sejauh ini, Talisca telah mencetak delapan gol dari 16 penampilan dan membantu timnya memuncaki klasemen sementara Super Lig Turki. Talisca juga bermain apik di Liga Eropa, di mana ia membawa timnya sampai ke babak delapan besar sejauh ini.

Man United sendiri punya kans cukup besar untuk merekrut Talisca karena kabarnya Benfica hanya memasang klausul rilis yang hanya bernilai 24 juta euro saja.