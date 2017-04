Keluarkan Rp549 Miliar, Manchester United Berpotensi Dapatkan Duo Monaco

MANCHESTER – Manchester United berupaya mendapatkan duo fullback AS Monaco yakni Djibril Sidibe dan Benjamin Mendy pada bursa transfer musim panas 2017. Seperti diberitakan The Sun, Senin (3/4/2017), untuk mendapatkan keduanya, The Red Devils –julukan Man United– hanya diwajibkan mengeluarkan 33 juta pounds atau sekira Rp549 miliar.

Tidak heran Man United kepincut kepada dua fullback berpaspor Prancis itu. Bersama Monaco musim ini, baik Sidibe dan Mendy tak hanya kukuh dalam bertahan. Keduanya juga memiliki catatan impresif dalam penyerangan.

Sidibe yang biasa berperan di pos fullback kanan mampu mengemas tiga gol dan enam assist dari 39 penampilan. Sementara itu, Mendy (fullback kiri) mencetak satu gol dan 10 assist dari 31 penampilan.

Jika berhasil didatangkan, tanpa kesulitan Mendy akan merebut satu posisi inti fullback kiri. Sebab saat ini, Manchester Merah tak memiliki fullback kiri jempolan setelah Luke Shaw, Marcos Rojo dan Daley Blind yang bergantian dipercaya di posisi itu kerap tampil angin-anginan.

Sementara itu, Sidibe wajib bersaing dengan Antonio Valencia. Meski berposisi asli sebagai winger kanan, pesepakbola berpaspor Ekuador tak pernah mengecewakan Mourinho (pelatih Manchester United) saat dipercaya mengawal sisi kanan pertahanan.