Cetak Gol di Laga Debutnya Bersama Chicago Fire, Schweinsteiger Bangga

CHICAGO – Pemain baru Chicago Fire, Bastian Schweinsteiger, sangat bangga dapat mencetak gol di laga debutnya dalam lanjutan laga Liga Sepakbola Amerika Serikat (MLS) pada Sabtu 1 April 2017. Pemain berpaspor Jerman itu mencetak gol pembuka bagi timnya di menit ke- 17 melawan Montreal Impact.

Namun, hasil pertandingan tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2. Meski senang bisa mencetak gol pada laga perdananya, Schweinsteiger menyayangkan Chicago Fire gagal menaklukkan Montreal Impact.

“Ini adalah perasaan yang sangat hebat. Umpan silang yang sempurna dari David mampu saya sundul dan berbuah gol ke gawang lawan,” ungkap Schweinsteiger, mengutip dari Soccerway, Senin (3/4/2017).

“Saya senang bisa mencetak gol di laga pertama saya di MLS. Tetapi, saya sedikit kecewa karena kami gagal meraih kemenangan,” sambungnya.

The script writers had this one right.@BSchweinsteiger scores on his debut for @ChicagoFire! #cf97 #CHIvMTL https://t.co/g0tFPBOu5z