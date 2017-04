Kembali ke San Paolo, Higuain Justru Ciut di Hadapan Mantan Klubnya

NAPLES – Kembali ke Stadion San Paolo untuk pertama kalinya sejak keluar dari Napoli, Gonzalo Higuain justru tidak tampil impresif melawan mantan rekan-rekannya di klub yang bermarkas di Kota Naples.

Pertandingan yang berlangsung di kandang Napoli, Senin (3/4/2017) dini hari WIB itu menjadi pertama kali Higuain menunjukkan mukanya di hadapan penggemar Azzurri –sebutan Napoli-. Penyerang berusia 29 tahun itu justru mendapat cemoohan dari para penggemar Napoli yang hadir di stadion.

Spanduk bertuliskan ‘You were our No.1 now just 71’ dan ‘Higuain 71’, yang dalam dialek lokal Neapolitan –sebutan bagi warga kota asal Napoli-, memenuhi seluruh penjuru stadion malam itu.

Tampil selama 90 menit dalam tekanan dari para pendukung lawan, pemain asal Argentina itu tidak sekalipun tercatat melepaskan shot on target. Namun, beruntung bagi Higuain karena timnya tetap mencetak skor dari gol Sami Khedira di awal laga.

Akan tetapi, Napoli mampu menyamakan kedudukan dan skor akhir pun 1-1. Mengomentari kehadiran Higuain di San Paolo itu, bos Napoli, Maurizio Sarri berujar santai.

“Ejekan dan cemoohan terhadap Gonzalo (Higuain) sulit diredam. Seiring berjalannya waktu, para penggemar akan melupakan hal itu, tapi malam ini hal semacam itu memang tidak dapat dihindari. Lucunya, telinga Higuain akan kembali panas Rabu besok saat Juve akan kembali menghadapi kami,” ucap Sarri mengutip dari The Sun, Senin (3/4/2017).

Juve memang akan kembali ke San Paolo menghadapi Napoli dalam lanjutan leg II semifinal Coppa Italia, Kamis, 6 April 2017 dini hari WIB.