Sport Tweet: Kalahkan Malaga 2-0, Ini Ungkapan Kebahagiaan Fernando Torres

MALAGA – Atletico Madrid terus menjaga jarak dengan Real Madrid dan Barcelona di tabel klasemen sementara Liga Spanyol. Bertandang ke Estadio La Rosaleda, markas Malaga, pasukan Diego Simeone sukses memetik tiga angka berkat kemenangan 2-0.

Kemenangan tersebut jelas membuat seluruh penggawa Atletico senang. Tidak terkecuali Fernando Torres yang memang tampil luar bisa saat melawan Malaga. Oleh karena itu, ia langsung membagikan kebahagiannya kepada para pendukung melalui media sosial Twitter.

Melalui akun Twitter resminya, Torres menuliskan kemenangan kontra Malaga sangat berarti untuk membakar semangat juang para pemain Los Cholconeros –julukan Atletico. Oleh karena itu, Torres mengaku siap menatap laga selanjutnya melawan Real Sociedad di Vicente Calderon, Rabu 5 April 2017 dini hari WIB.

Victoria trabajada, nos da fuerza para afrontar con optimismo el siguiente partido-Hard-fought win. We're stronger & optimists for next game https://t.co/dw8iGddodr">pic.twitter.com/dw8iGddodr