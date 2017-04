Chelsea Takluk 1-2 dari Crystal Palace, Leroy Sane Bahagia

LONDON – Winger Manchester City, Leroy Sane, bahagia meski timnya ditahan Arsenal 2-2 di lanjutan Liga Inggris 2016-2017 pekan 30, Minggu 2 April 2017 malam WIB. Hal yang membuat Sane Bahagia ialah kekalahan Chelsea dari Crystal Palace dengan skor 1-2 pada Sabtu 1 April 2017 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Chelsea sebenarnya dijagokan meraih kemenangan. Akan tetapi jargon nothing is impossible berlaku di sepakbola. The Eagles –julukan Palace– berhasil mempermalukan Chelsea sekaligus mengulangi pencapaian yang sama musim lalu. Kala itu, Palace yang masih diarsiteki Alan Pardew juga berhasil memenangi laga 2-1.

Kekalahan itu kembali membuka persaingan di jalur juara Liga Inggris. Man City memang tertinggal 11 angka dari Chelsea, namun masih ada sembilan laga tersisa dan masih ada 27 poin yang diperebutkan.

“Hal ini mengecewakan (hasil imbang kontra Arsenal) bagi kami, karena hasil pertandingan lain bagus untuk kami (kekalahan Chelsea dari Palace),” kata Sane mengutip dari laman resmi Man City, Senin (3/4/2017).

Pada Kamis 6 April 2017 dini hari WIB, Man City akan bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge. Laga itu bisa dijadikan momentum bagi The Citizens –julukan Man City– untuk mendekatkan diri dengan London Biru.