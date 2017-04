Waduh! Pendukung Napoli Dukung Juventus Demi Sebuah Uang

NAPLES – Laga panas akan tersaji dalam giornata ke-30 Liga Italia 2016-2017, di mana Napoli akan bentrok dengan Juventus di Stadio San Paolo, Senin 3 April 2017 dini hari WIB. Tentunya pada pertandingan itu, pendukung Partenopei- julukan Napoli bakal memberikan dukungan all out.

Seperti diketahui, rivalitas antara Napoli dan Juve begitu kental, hal tersebut terjadi tiga musim belakangan. Pada awal musim 2016-2017, pendukung Si Biru dibuat kaget dengan langkah Si Nyonya Tua yang meminang Gonzalo Higuain dengan kocek sebesar sebesar 90 juta euro atau sekira Rp1.3 triliun.

Alhasil, dendam kesumat tertancap di dada para Napoletani – sebutan bagi pendukung Napoli. Bintang yang mereka elu-elukan selama tiga musim itu menjadi musuh utama mereka.

Namun dendam bisa saja hanya sekadar ucapan, perasaan tersebut hilang apabila diberikan sebuah imbalan. Salah satu media Italia, Italian FootballTV melakukan reality show dengan mencoba mencari pendukung Napoli yang begitu membenci Higuain.

Saat ditemui, pendukung Napoli tersebut mencaci Higuain. Tapi Sayang, saat ditawarkan sejumlah uang, mereka luluh dan bahkan membela sang penyerang dan rela mengenakan jersey Juventus.

Berikut Video Pendukung Napoli yang Rela Bela Higuain dan Juventus:

Napoli fans getting paid to act as if they were Juventus fans... and then they get exposed 😂 pic.twitter.com/WsMHPDDdMO