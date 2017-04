Dinilai Tak Bermain Efektif, Mkhitaryan Dapat Hujatan dari Fans Man United

MANCHESTER – Manchester United harus puas dengan hasil imbang yang diraihnya saat menghadapi West Bromwich Albion pada laga pekan ke-30 Liga Inggris 2016-2017, Sabtu 1 April 2017 malam WIB.

Hasil tersebut tentu membuat manajer, para pemain dan juga fans kecewa. Sebab, Man United tengah berusaha untuk menduduki posisi empat besar klasemen Liga Inggris 2016-2017.

Seperti dilansir dari The People Person, kekecewaan fans Setan Merah tak hanya pada hasil imbang yang diraih, namun para pendukung kecewa dengan performa salah satu gelandang Manchester Merah yakni Henrikh Mkhitaryan.

Menurut para fans, gelandang asal Armenia itu dinilai tak berkontribusi pada pertandingan. Kekecewaannya juga terlihat dari komentar mereka di akun Twitter. Banyak para pendukung yang meminta sang pelatih, Jose Mourinho, untuk mengganti Mkhitaryan.

Namun, Mourinho sadar jika pergerakan Mkhitaryan sudah diantisipasi oleh lini belakang WBA. Tak ayal, peran Mkhitaryan tak terlihat pada laga tersebut.

Mkhitaryan and Martial have been massively disappointing.