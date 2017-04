WOW! Ada James Bond pada Laga Derby Merseyside di Anfield

LIVERPOOL - Ada pemandangan menarik di laga Derby Merseyside yang mempertemukan Liverpool versus Everton di Anfield, Sabtu 1 April 2017 malam WIB. Ya, ada sosok aktor top Daniel Craig di tengah-tengah para Liverpudlian yang memadati markas kebanggaan The Reds tersebut.

Ya, pemeran James Bond dalam empat film 007, yakni Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), dan Spectre (2015) diketahui memang seorang Liverpudlian sejati.

Aktor Inggris berusia 49 tahun itu pun kali ini tak salah memutuskan untuk menonton langsung tim kesayangannya di Anfield.

Dalam laga lanjutan Liga Inggris 2016-2017 tersebut, Liverpool sukses menundukkan sang rival sekota dengan skor 3-1. Tiga gol Sadio Mane, Philippe Coutinho dan Divock Origi untuk kubu The Reds hanya bisa dibalas sebiji gol youngster The Toffees, Matthew Pennington.

Daniel Craig in the stands for #LIVEVE - as a fan or on an assignment? pic.twitter.com/sPqLHMr2lt