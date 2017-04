Man United Gagal Kalahkan West Brom, Mourinho Ngedumel

MANCHESTER - Manajer Manchester United, Jose Mourinho sewot setelah anak asuhnya hanya bisa bermain imbang tanpa gol saat menjamu West Bromwich Albion di Old Trafford, dalam lanjutan Liga Inggris 2016-2017 tadi malam.

Hasil ini memang mengecewakan, pasalnya ini merupakan torehan imbang kesebelas kalinya yang diraih Man United dan yang kedelapan di kandang sendiri dalam kampanye mereka di Liga Inggris 2016-2017.

Setan Merah pun terancam melorot ke urutan keenam di papan klasemen sementara, apabila Arsenal mampu mengalahkan Manchester City di Emirates Stadium nanti malam.

"Anda kira pertandingan berjalan sama kuat? Maaf, itu pertanyaan aneh!" ketus Mourinho ketika mendapat pertanyaan dari BBC soal apakah hasil imbang adil bagi kedua tim.

"Ketika ada tim hanya sekali keluar dari wilayah mereka dalam 90 menit (West Brom), dan di sisi lain lawannya terus menggempur dan menggempur, Anda masih bertanya apakah ini sama kuat?" sembur The Special One.

"Satu tim memiliki penguasaan bola, sedangkan yang satunya tidak. Satu tim mencoba untuk menang dan satunya lagi hanya mengincar hasil imbang," lanjut pelatih berusia 54 tahun itu.

"Kami memiliki banyak hasil imbang musim ini. Setiap tim yang datang ke sini (Old Trafford) hanya bertahan. Para kiper yang datang ke sini hanya ingin menjadi man of the match. Kami tak bisa mencetak gol meski dalam situasi satu lawan satu," celotehnya.

"Kami mengalahkan semuanya dengan kualitas, arah permainan, penguasaan bola, kreasi dan ambisi, tapi kami terlalu banyak mendapatkan hasil imbang musim ini," tuntas eks pelatih Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid tersebut.