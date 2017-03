Mourinho Siap Barter De Gea dengan Raphael Varane

MADRID - Centre-back Real Madrid, Raphael Varane, disebut sebagai salah satu pemain yang akan menjadi prioritas utama Jose Mourinho untuk didatangkan ke Manchester United pada bursa transfer musim panas nanti.

Menurut laporan The Independent. Mourinho ingin bereuni kembali dengan Varane, yang pernah ia tangani di Madrid, jika memang kiper andalan Man United, David De Gea memutuskan benar-benar merapat ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2017.

The Special One diyakini melihat bek internasional Prancis itu sebagai sosok yang ideal untuk mengisi back four Man United, yang di musim panas lalu semakin kuat dengan kehadiran Eric Bailly dari Villarreal.

United sendiri akan mempersulit jika memang Madrid berniat untuk kembali menggoda De Gea, dan mereka akan coba meminta Varane, jika memang Los Blancos sungguh berniat untuk merekrut kiper utama Timnas Spanyol itu.

Sebelumnya, Man United juga sudah dikaitkan dengan beberapa nama besar menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Mereka antara lain Antoine Griezmann dari Atletico Madrid dan striker muda AS Monaco, Kylian Mbappe.