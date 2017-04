Jelang Hadapi West Bromwich Albion, Man United Dapat Kabar Buruk

MANCHESTER – Manchester United akan menjamu West Bromwich Albion dalam laga lanjutan Liga Inggris 2016-2017 pekan ke-30 di Stadion Old Trafford, Sabtu (1/4/2017) malam WIB. Namun, sejumlah pilar utama Jose Mourinho bakal absen dalam laga tersebut, termasuk sang gelandang Setan Merah, Juan Mata.

Berdasarkan laporan laman resmi Man United, Sabtu (1/4/2017), Mata baru saja menjalani operasi pada pangkal pahanya. Pemain berpaspor Spanyol itu masih dalam tahap pemulihan pasca operasi tersebut.

Dikabarkan, Mata tidak akan tampil hingga akhir musim ini, namun pihak Man United belum mengonfirmasi berapa lama waktu pemulihannya. Pemain berusia 28 tahun itu memainkan peran penting dalam skuad Mourinho sepanjang musim ini. Ia telah mencetak sepuluh gol dan enam assist di semua kompetisi.

#MUFC's @juanmata8 has had surgery for a groin injury. Further updates on his recovery will follow in due course. #MUFC. pic.twitter.com/nD2KQ5aBCR