Sport Tweets: Ciee Dapat Rekan Anyar, Kim Kurniawan Ucapkan Selamat Datang kepada Michael Essien

GELANDANG Persib Bandung, Kim Kurniawan, memberi ucapan selamat datang kepada rekan barunya yakni Michael Essein. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya yakni @KimKurniawan.

Dalam akun resminya itu, Kim tak hanya mengucapkan selamat datang. Ia juga memberikan pesan kepada Essien agar kehadirannya di Persib bisa membantunya tampil lebih baik lagi sebagai seorang pemain sepakbola profesional.

“Selamat Datang di Persib @MichaelEssien!,” tulis Kim di akun Twitter resminya, @KimKurniawan.

“Saya harap dengan pengalaman dan pengetahuanmu di dunia sepakbola, kamu bisa mengajarkan saya menjadi pemain yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Bahkan, tak hanya sebuah ungkapan kata-kata, Kim juga mem-posting sebuah foto kebersamaan keduanya saat melakoni latihan bersama Persib. Essien tampak memberi arahan kepada Kim dan disambut dengan gesture Kim yang seakan memahami apa maksudnya.

Welcome to Persib @MichaelEssien! 👏🏻



I hope with your experience & knowledge of football U can teach me to become a better player! 🙏🏻⚽️ pic.twitter.com/FtFiDFRxCC