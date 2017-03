Mantan Pelatih Desak Pique Batalkan Pensiun dari Timnas Spanyol

SALAMANCA – Mantan pelatih Timnas Spanyol, Vicente del Bosque, mendesak Gerard Pique agar membatalkan niatnya pensiun bersama La Furia Roja. Ia berharap bek tengah Barcelona itu tetap bermain bersama David Silva dan kawan-kawan.

Meski berharap Pique membatalkan keputusannya pensiun, Del Bosque mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, ia tahu, pemain memiliki keputusan penuh dalam menentukan waktu pensiunnya.

“Para pemain memiliki keputusan kapan mereka ingin berhenti. Tapi saya berharap ia (Pique) melanjutkan bersama Timnas Spanyol,” ujar Del Bosque singkat, seperti dilansir Four Four Two, Rabu (29/3/2017).

Pada Oktober 2016, Pique membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Mantan bek Manchester United itu mengumumkan pensiun dari timnas setelah gelaran Piala Dunia 2018 Rusia.

Pique memutuskan pensiun setelah lelah dengan ejekan yang selalu dilontarkan para suporter Timnas Spanyol kepada dirinya. Para pendukung setia La Furia Roja tidak terima karena pemain 30 tahun itu mendukung kemerdekaan Catalunya.