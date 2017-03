DALAM olahraga, termasuk sepakbola, pasti selalu ada pasang surut. Anda kadang menang, tapi tak jarang pula Anda merasakan pahitnya kekalahan.

Ya, tak terkecuali di ajang Liga Inggris, kompetisi yang menurut banyak orang merupakan kompetisi yang paling kompetitif. Sialnya, bagi nama pemain ini, ia justru menelan lebih banyak kekalahan ketimbang para pemain lainnya.

So, siapakah pemain yang paling sering kalah di sejarah Premier League? Well, dia adalah Mark Schwarzer, kiper yang telah malah melintang di Liga Inggris bersama tim-tim macam Middlesbrough, Fulham, Chelsea, hingga Leicester City dimana ia menjadi deputi bagi Kasper Schmeichel saat The Foxes menjuarai Liga Inggris musim lalu.

Schwarzer yang kini telah berusia 44 tahun memang telah gantung sepatu. Tapi, kiper berkebangsaan Australia ini sepertinya menyimpan banyak momen buruk dalam karier panjangnya.

Schwarzer telah merumput di Liga Inggris sejak musim 1996-1997. Ia bermain selama lebih dari 10 musim. Ia menjadi satu-satunya pemain dari luar Britania Raya yang berhasil mencatatkan lebih dari 500 penampilan sepanjang sejarah Liga Inggris.

Namun, dari total tampil sebanyak 514 kali, Schwarzer telah mengecap kekalahan sebanyak 200 kali! Ya, ini merupakan jumlah kekalahan terbanyak yang pernah diraih seorang pemain di kancah Liga Inggris.