Hebat! Indonesia U-22 Tahan Myanmar di Babak Pertama

BOGOR – Timnas Indonesia U-22 sukses menahan imbang Myanmar di babak pertama pada laga persahabatan yang berlangsung Selasa, (21/3/2017) di Stadion Pakansari, Cibinong, bogor. Indonesia dan Myanmar berbagi angka 1-1 hingga 45 menit berlangsung.

Jalannya Pertandingan





Babak Pertama

Sejak kick-off dimulai, Indonesia langsung tancap gas menekan pertahanan Myanmar. Sementara Myanmar tampak masih santai di awal pertandingan. Peluang langsung dimiliki Indonesia melalui winger mereka Febri Haryadi di sisi kiri. Sayang umpannya tersebut tak mendapat sambutan dari rekan-rekannya.

Sempat menguasai permainan, Indonesia mendapat ancaman. Pada menit 14, pemain Myanmar berhasil membuka peluang untuk mencetak gol pertama mereka. Penyerang Myanmar berhasil menguasai bola di kotak penalti untuk melepaskan tembakan ke arah gawang, melebar dan melambung.

Peluang akhirnya gol datang untuk Indonesia, melalui aksi solo Febri di menit 18. Sayang tembakannya tidak terarah. Setelah itu, skuad Merah Putih tampil mendominasi pertandingan.

Akhirnya pada menit 22, Ahmad Nur Hardianto membuka keunggulan pertama bagi Indonesia. Sundulan Hardianto berhasil mengoyak gawang Myanmar untuk membawa Indonesia memimpin dengan skor 1-0.

Gol indah Hardianto tersebut lahir dari umpan Saddil Ramdani yang datang dari sisi kiri. Hardianto dengan jitu menyambarnya dengan kepala untuk membawa keunggulan bagi Indonesia.

Tak ingin tertinggal, Myanmar hampir menjebol gawang Diky Indrayana. Ko Ko yang berlari kencang mendapat situasi one on one dengan kiper. Beruntung Bagas datang mengganggu dan berhasil menghalau.

Namun, petaka bagi Indonesia hadir di menit 37, Myanmar berhasil menyamakan kedudukan. Maung Lwin Maung sukses membawa Myanmar mencetak gol pertamanya. Indonesia yang sejatinya fokus menyerang justru kecolongan.

Indonesia yang menjaga ketat pertahanan sebelah kiri, ternyata tak awas dengan pertahanan di sisi kanan. Maung Lwin yang berdiri di sisi kanan berhasil mengecoh Diky yang berdiri tanpa perlawanan. Lolos, Lwin Maung akhirnya mampu mengoyak gawang Indonesia dan mengubah skor menjadi 1-1.

Hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor tidak berubah. Kedua tim pun tak nampak saling mendapat peluang untuk mengubah hasil akhir babak pertama. Skor paruh pertama berakhir imbang 1-1.

Susunan Pemain

Indonesia XI: Diky, Putu Gede, Bagas Adi, Ryuji Utomo, Ricky Fajrin, Hanif, Hargianto, Gian Zola, Saddil, Hardianto dan Febri Haryadi.

Myanmar XI: Thiha Sithu, Htan, Ko Ko, Min Htut, Ko Tun, Mg Lwin, Than Whin, Aung Kyaw, Naing Goo, Aung Thu, Ko Ko