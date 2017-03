Buffon Berhasil Lampaui Torehan Legenda Juventus

GENOA – Kiper sekaligus kapten Juventus, Gianluigi Buffon, berhasil malampaui torehan legenda klub yaitu Giampiero Boniperti. Artinya, saat laga melawan Sampdoria dirinya telah bermain sebanyak 39.681 menit bermain di Serie A.

Buffon telah membela Juventus sejak 2001, ia menggantikan peran dari Edwin van der Sar. Bahkan, sosok berusia 39 tahun itu menjadi kiper termahal dunia saat didatangkan dari Parma dengan mahar Rp544 miliar.

Bersama Si Nyonya Tua, Buffon telah menelurkan banyak prestasi di antaranya tujuh Scudetto, dua Coppa Italia dan lima Piala Super Italia. Selain itu, kiper Timnas Italia itu juga memegang waktu tak kebobolan paling lama di Serie A yaitu 974 menit.

Di usia yang tak lagi muda, Buffon tetap tampil maksimal menjaga mistar gawangnya. Buktinya, Juve menjadi tim yang kebobolan paling sedikit di Serie A yaitu 19 kali dari 29 laga yang dimainkan.

Tak pelak rekor yang diraih Buffon di Juventus sangat sulit untuk dikejar oleh pemain lain. Si Nyonya Tua beruntung memiliki kiper sekaligus pemimpin kelahiran Carrara itu.

NOBODY has played more Serie A minutes for #Juventus than this man. Congratulations on your latest milestone, @gianluigibuffon 👏👏 #NumeroUno pic.twitter.com/Fj78i3CpCy