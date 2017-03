From Hero to Zero, Eliaquim Mangala Diusir Wasti di Menit 43!

BARCELONA - From hero to zero, itulah yang terjadi pada Eliaquim Mangala. Sukses membawa Valencia unggul 1-0 atas Barcelona, yang kemudian disamakan menjadi 1-1 oleh Luis Suarez, sang centre-back malah jadi pesakitan setelah diusir wasit pada menit 43.

Kartu merah diberikan wasit setelah Mangala menarik kaus Luis Suarez di kotak terlarang. Sebagai last man, wasit pun tanpa ampun mengusir bek internasional Prancis itu keluar lapangan.

Penalti untuk Barcelona! Lionel Messi yang maju sebagai eksekutor pun menunaikan tugasnya dengan baik. La Pulga menaklukkan kiper Diego Alves dan membawa Barca untuk sementara mengungguli Valencia 2-1.