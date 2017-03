Susunan Pemain Man City vs Liverpool, Duel Hidup dan Mati Memperebutkan Posisi Ketiga!

MANCHESTER – Manchester City akan menjalankan laga hidup dan mati untuk memperebutkan posisi ketiga dalam papan klasemen sementara Liga Inggris musim 2016-2017. Bermain di kandang sendiri tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi anak didik Joseph Guardiola.

Leroy Sane, Raheem Sterling dan Sergio Aguero bertugas menghadapi kebuasan Emre Can, Roberto Firmino dan Sadio Mane di lini terdepan. Pertandingan ini tentunya sangat seru dan menegangkan dan akan sayang untuk dilewatkan. Okezone selalu Official Broadcaster Liga Inggris menyuguhkan layanan Live Streaming pertandingan Man City vs Liverpool langsung dari layar kaca gadget anda.

Susunan Pemain:

Manchester City: Caballero; Clichy, Otamendi, Stones, Silva; Toure, Fernandinho, De Bruyne; Sterling, Sane, Aguero.

Cadangan: Bravo; Sagna, Fernando; Nolito, Kolarov, Iheanacho.

Liverpool: Mignolet; Klavan, Clyne, Matip, Milner; Wijnaldum, Lallana, Coutinho; Can, Firmino, Mane.

Cadangan: Karius; Lovren, Moreno; Leiva, Origi; Woodburn, Arnold.