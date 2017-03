Ditumbangkan West Brom, Arsenal Catatkan Rekor Terburuk dalam 22 Tahun Terakhir!

WEST BROMWICH - Arsenal harus menelan pil pahit kala bertandang ke The Hawthorns yang merupakan markas West Bromwich Albion. Melakoni duel pekan ke-29 Liga Inggris 2016-2017, The Gunners takluk 1-3.

Hasil minor ini pun makin menjauhkan Tim Meriam London dari posisi top four, lantaran jarak lima poin dengan Liverpool di peringkat empat urung terpangkas.

Seperti dilansir akun Twitter statistik @OptaJoe, kekalahan ini pun membuat Arsenal resmi mencatatkan performa terburuknya di Liga Inggris dalam 22 tahun terakhir!

Ya, kalah empat kali dari lima laga terakhir di Liga Inggris, membuat Arsenal menyamai rekor buruk yang pernah mereka derita pada 1995 silam. Kala itu The Gunners masih dibesut Stewart Houston.

