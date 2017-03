Hasil Drawing Perempatfinal Liga Eropa 2016-2017

DRAWING perempatfinal Liga Eropa 2016-2017 baru saja di selenggarakan di Nyon, Swiss pada Jumat (17/3/2017). Undian menarik menjadi milik tim favorit juara asal Liga Inggris yakni Manchester United yang akan bertemu dengan tim asal Liga Belgia, Anderlecht di babak delapan besar ini.

Setan Merah sendiri berhasil melangkah ke perempatfinal, setelah semalam di babak 16 besar, anak asuh Jose Mourinho itu menaklukkan tim asal Rusia, Rostov dengan skor agregat 2-1. Sementara Anderlecht lolos ke delapan besar setelah menyingkirkan tim asal Siprus APOEL dengan keunggulan agregat 2-0.

Pertandingan perempatfinal menarik lainnya juga dialami tim asal Prancis, Lyon yang bertemu dengan tim asal Turki, Besiktas. Lyon secara dramatis melaju ke babak delapan besar, setelah kalah 1-2 dari AS Roma di leg kedua, namun tetap unggul agregat atas Roma dengan skor 5-4.

Pertandingan lainnya yang diperkirakan berlangsung sengit adalah pertemuan tim asal Belanda, Ajax dan Schalke, yang merupakan perwakilan dari Liga Jerman. Keduanya melaju ke delapan besar setelah Ajax menumpaskan tim asal Denmark, Copenhagen. Sedang, Schalke menyingkirkan tim asal Jerman lainnya, Monchengladbach.

Satu laga perempatfinal lainnya mempertemukan Celta Vigo dan Genk. Nantinya pertandingan perempatfinal Liga Eropa akan dilangsungkan pada 13-14 April 2017 dan 20-21 April 2017.

