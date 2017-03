Permata Manokwari vs Biangbola, Misi Lanjutkan Dominasi

MATARAM – Permata Manokwari berpotensi mengukuhkan dominasinya sebagai pemuncak klasemen sementara Grup A Blend Futsal Profesional (BFP) 2017. Sebab pada Minggu 19 Maret 2017, tim asal Provinsi Papua itu menghadapi lawan yang di atas kertas dapat mereka kalahkan, Biangbola.

Hingga memainkan enam pertandingan, Permata Manokwari saat ini memuncaki klasemen Grup A dengan koleksi 12 angka. Mereka sejatinya memiliki poin yang sama dengan GIGA FC, namun unggul agresivitas gol.

Sementara itu, Biangbola tertahan di posisi enam dari delapan kontestan dengan perolehan tujuh angka. Permata Manokwari yang dimotori Victorius Rumsamwir pasti mengincar kemenangan di laga nanti.

Setelah kalah 2-5 dari IPC Pelindo pekan lalu, Permata Manokwari bertekad kembali ke jalur kemenangan. Sebab untuk lolos ke final four, hanya posisi dua besar dari Grup A yang diambil.

Laga nanti juga disiarkan secara live dan ekslusif oleh Okezone pada Minggu 19 Maret 2017 mulai pukul 08.45 WIB. Selain laga itu, Okezone juga menyiarkan empat laga lain.

Sebut saja Mataram vs Kamiada FC yang berlangsung pukul 13.00 WIB, GIGA FC vs Antam FC (15.00 WIB), Netic vs Jaya Kencana Angels (18.00 WIB) dan Cosmir UNJ vs UPI Bandung (20.00 WIB).