Misi Balas Dendam Netic atas UPI, Disiarkan Okezone

MATARAM – Laga seru tersaji di pekan ketujuh Blend Futsal Profesional (BFP) kategori putri di GOR 17 Desember, Sabtu 18 Maret 2017. Laga itu mempertemukan peserta final four musim lalu, yakni UPI Bandung vs Netic Ladies.

Performa apik keduanya pada musim lalu ternyata masih berlanjut hingga kini. Terbukti, saat ini UPI dan Netic menduduki posisi tiga dan empat klasemen sementara. UPI meraih 10 angka hanya dari empat pertandingan.

Sementara Netic yang berasal dari Cibinong mampu mengemas sembilan angka dari enam penampilan. Meski berada di posisi yang lebih rendah ketimbang UPI, bukan berarti Netic akan takluk di laga nanti.

Netic yang dimotori Maya Muharina memiliki misi tersendiri, yakni balas dendam. Sekadar diketahui, Netic dikalahkan UPI Bandung dengan skor 2-6 di final four BFP 2016. Kekalahan itu membuat mimpi Netic meraih gelar pun sirna.

Karena itu, mumpung Maya Muharina lagi panas-panasnya, bukan tak mungkin Netic yang akan keluar sebagai pemenangnya di laga nanti. Sekadar diketahui, pada pekan lalu, Maya mencetak double hattrick saat Netic mengalahkan IAIS Soreang 13-1.

Bagi yang ingin menyaksikan lagan anti, Anda jangan takut ketinggalan. Sebab pada Sabtu 18 Maret mulai pukul 10.45 WIB, Okezone akan menyiarkan laga tersebut secara langsung dan eksklusif.

Selain itu pada Sabtu, Okezone juga menayangkan laga APK FC vs Kamiada pada pukul 13.00 WIB, GIGA FC vs Biangbola (15.00 WIB) dan Jaya Kencana vs Cosmir UNJ (20.00).