HEBOH! Bersama Eto'o, Drogba Sebut Nama Persib Lewat Video

BANDUNG - Sejak Kamis 16 Maret 2017 hingga hari ini, Bobotoh di media sosial dihebohkan dengan cuplikan video Didier Drogba dan Samuel Eto'o. Itu karena Drogba diklaim menyebut nama Persib Bandung dalam rekaman video tersebut.

Dalam video itu yang pada bagian awal terdapat tulisan 'PERSIB BANDUNG?' Itu, Drogba sepintas menyebut Persib Bandung kemudian mengacungkan jempol tangan kirinya. Eto'o kemudian berbicara sedikit kata dalam bahasa asing.

Drogba kemudian menempelkan telunjuk dan jari tengah serta menggoyangkannya. Hal serupa dilakukan Etoo. Keduanya tampak santai dan penuh senyum.

Video berdurasi 6 detik itu pun menyebar dan diunggah ulang oleh beberapa akun Instagram. Bahkan hingga hari ini, sekira pukul 10.30 WIB, video tersebut diunggah akun @persib_day.

"Kode kode kode :D," tulis @persib_day dalam keterangan videonya.

Video itu pun mendapat beragam komentar. Ada yang kaget dan senang karena menganggap Drogba akan segera berkostum Persib. Tapi ada juga yang menanggapinya dengan santai karena tahu itu merupakan video hasil editan yang sudah dipotong.

Setelah ditelusuri Okezone, video itu ternyata diunggah Drogba melalui akun Instagram-nya, @didierdrogba, pada 2 Januari 2017. Ia pun menuliskan keterangan dalam videonya yang berdurasi lebih lama dibanding video hasil editan, yaitu 21 detik.

Kalimat yang diduga disebut Drogba sebagai Persib Bandung pun hanya kalimat yang sepintas mirip. Maksud dari Drogba pun bukan menyebut Persib Bandung.

"Too much sauce.. Bonne annee 2017 Mr @setoo9. Happy new year 2017 Mr @setoo9 always great to see around. #adrenaline #CapiqueMaisCestDoux #cameroun #cotediviore #afrika," demikian penjelasan Drogba dalam keterangan videonya.

Berikut ini beberapa komentar netizen menanggapi video editan Drogba berbicara Persib Bandung:

1. @herry_lorenzo: Mantap euy @didierdrogba geus aya singal (mantap @didierdrogba sudah ada sinyal)

2. @vickyahmad_88: Jirr aya hade wae persib euy... Makin bangga euy (Persib makin bagus saja... Makin bangga)

3. @aldynrachman: Ulah dipercayaa (jangan dipercaya)

4. @abanesta: Hahaha eta crop-an videona. Aslina di ig drogba ngucapkeun selamat taun baru (hahaha itu video hasil potongan. Video aslinya di Instagram Drogba mengucapkan selamat tahun baru)

5. @agilgilman29: Ieu mah video lama jeung ieu mah videona dipotong, tingali da nu asli @didierdrogba (ini video lama dan sudah dipotong, lihat yang asli di Instagram @didierdrogba)