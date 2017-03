Lolos ke Perempatfinal Liga Champions, Ribery Ucapkan Selamat untuk AS Monaco

MUNICH – Winger Bayern Munich, Frank Ribery, memberikan ucapan selamat untuk kemenangan AS Monaco atas Manchester City di babak 16 besar Liga Champions 2016-2017. Monaco berhasil melaju ke perempatfinal berkat unggul gol tandang dengan agregat 6-6 dari Man City.

Berdasarkan laporan Marca, Jumat (17/3/2017), Ribery dan pelatih The Citizens –julukan Man City– memiliki hubungan yang sulit saat masih di Bayern. Karena itulah, Ribery menyindir kekalahan Man City dari Monaco melalui akun Twitter-nya.

“Bagus Monaco! Selamat berhasil melangkah ke perempatfinal Liga Champions,” cuitan Ribery, Kamis 16 Maret 2017.

Well done @AS_Monaco! 👏🏼Congrats for making it into the @ChampionsLeague quarter finals 👌🏼 #ASMMCI #UCL #FR7👑