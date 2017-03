Hasil Drawing Perempatfinal Liga Champions 2016-2017

DRAWING perempatfinal Liga Champions 2016-2017 baru saja diselenggarakan di Nyon, Swiss pada Jumat (17/3/2017). Dua laga berat tersaji di fase delapan besar itu saat Bayern Munich bertemu Real Madrid dan Juventus kontra Barcelona.

Bayern dan Madrid bukan pertama kali bertemu di perempatfinal Liga Champions. Sepanjang keikutsertaan mereka di kompetisi antarklub Eropa itu, keduanya sudah 22 kali bertemu di fase delapan besar.

Hasilnya, Die Roten –julukan Bayern– lebih unggul dengan meraih 11 menang dan 10 kalah, sementara sisanya berakhir imbang. Sementara itu, Juventus dan Barcelona sudah tujuh kali bertemu di perempatfinal. Barcelona unggul tipis dengan meraih tiga menang, berbanding dua kalah.

Sementara itu, dua perempatfinal lainnya mempertemukan Atletico Madrid vs Leicester City dan Borussia Dortmund kontra AS Monaco. Meski terkesan dua laga di atas kurang menarik, tetap saja keempat klub itu memiliki kapasitas untuk bersinar di Liga Champions 2016-2017.

Terbukti Atletico, Leicester, Dortmund dan Monaco ialah juara di grup masing-masing. Nantinya babak perempatfinal akan dilangsungkan pada 12-13 serta 19-20 April 2017. Semua tim yang tersisa pasti akan tampil habis-habisan demi meraih trofi di akhir musim.

