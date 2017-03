Manchester City Mentok di 16 Besar Liga Champions, Guardiola Optimis Bangkit Musim Depan

MONACO – Josep Guardiola gagal membawa Manchester City berjaya di Liga Champions 2016-2017. Entrenador berpaspor Spanyol hanya mampu membawa The Citizens –julukan Man City– mentok di 16 besar setelah ditundukkan AS Monaco via agresivitas gol tandang.

Meski tersingkir dini di kompetisi antraklub Eropa paling prestisius itu, Guardiola yakin Man City akan bangkit. Kekompakan yang ada di timnya membuat Guardiola percaya diri.

“Saya rasa kami akan berkembang tahun depan. Kompeti¬si ini sangat menuntut tim besar. Di momen spesial kami tidak beruntung,” kata Guardiola mengutip dari laman resmi Manchester City, Kamis (16/3/2017).

Tersingkir di 16 besar Liga Champions merupakan yang pertama bagi Guardiola dalam kapasitasnya sebagai pelatihnya. Sebelumnya ketika masih menangani Barcelona (2008-2012) dan Bayern Munich (2013-2016), minimal entrenador berpasoor Spanyol selalu membawa tim asuhannnya melaju hingga semifinal.

Kekalahan itu langsung mengalihkan fokus Guardiola. Ia ingin membawa timnya berjaya di Liga Inggris dan Piala FA, dua kompetisi yang secara matematis masih berpotensi mereka menangi.

Hingga memainkan 27 pertandingan, The Citizens duduk di posisi tiga Liga Inggris dengan koleksi 56 angka, terpaut 10 poin dari Chelsea di puncak klasemen. Sementara itu di Piala FA, Manchester Biru sudah mantap di semifinal dan akan bersua Arsenal.