Lolos ke Perempatfinal, AS Monaco Dapat Ucapan Selamat dari Bintang Bayern Munich

MUNICH - Winger Bayern Munich asal Prancis, Frank Ribery, memberi ucapan selamat pada AS Monaco yang memastikan diri lolos ke babak delapan besar Liga Champions 2016-2017 setelah mengeliminasi Manchester City.

Monaco berhak lolos ke perempatfinal usai mengalahkan Man City dengan skor 3-1 pada leg kedua yang dilangsungkan di Stade Louis II dini hari tadi, meski sebelumnya kalah 3-5 di Manchester.

Dengan demikian, wakil Prancis itu berhak melenggang ke fase selanjutnya lantaran unggul aturan gol tandang, dan kelolosan ini pun disambut oleh Ribery.

"Selamat @AS_Monaco! Selamat atas kelolosannya ke perempatfinal @ChampionsLeague #ASMMCI #UCL #FR7," tweet Ribery di akun @FranckRibery.

Adapun tim-tim yang sudah lolos ke babak delapan besar, bakal mengetahui siapa yang akan mereka hadapi setelah dilakukan drawing pada Jumat 17 Maret 2017, tepatnya pada pukul 18:00 WIB.

Well done @AS_Monaco! 👏🏼Congrats for making it into the @ChampionsLeague quarter finals 👌🏼 #ASMMCI #UCL #FR7👑