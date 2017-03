Jelang AS Monaco vs Manchester City, Sagna Waspadai The Next Thierry Henry

MONACO – Fullback Manchester City, Bacary Sagna, mewaspadai Kylian Mbappe Lottin jelang timnya bertandang ke markas AS Monaco di leg II 16 besar Liga Champions, Kamis 16 Maret 2017 dini hari WIB. Sagna menilai pemain berjuluk The Next Thierry Henry itu dapat merepotkan timnya.

Meski baru berusia 18 tahun, kemampuan Mbappe sudah menarik perhatian pencinta sepakbola dunia. Pergerakan lincahnya baik dengan atau tanpa bola begitu menarik untuk disaksikan.

Tidak hanya menampilkan aksi menawan saat menggiring bola, Mbappe juga piawai dalam menjaringkan bola. Terbukti dari 30 penampilan di semua ajang, Mbappe mampu mengemas 16 gol dan 10 assist.

Bahkan pada laga pertama yang berlangsung di Etihad Stadium, andalan Timnas Prancis U-19 itu mampu mencetak satu gol. Namun sayang, gol yang dicetak Mbappe tidak banyak membantu mengingat Monaco takluk 3-5.

Karena itu, Mbappe diyakini bakal kembali mengeluarkan kemampuan terbaiknya di laga kedua. Selain demi mencetak gol, pastinya agar Les Monegasques –julukan Monaco–menang 2-0 dan melaju ke perempatfinal.

“Mbappe pemain yang sangat bagus. Ia dibandingkan dengan Thierry Henry dan memang memiliki skill yang agak mirip. Ia muda dan akan terus berkembang,” kata Sagna mengutp dari laman resmi Manchester City, Kamis (15/3/2017).