Hasil Undian Semifinal Piala FA 2016-2017: Man City Ketemu Arsenal

LONDON – Empat tim raksasa Inggris bakal berebut dua tiket ke final Piala FA 2016-2017. Keempat klub yang melaju ke babak empat besar adalah Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Chelsea.

Dari hasil undian semifinal Piala FA 2016-2017, Arsenal bakal menghadapi Manchester City. Satu tiket ke semifinal Piala FA diraih The Gunners usai mengalahkan Lincoln City lima gol tanpa balas.

Sedangkan pasukan Josep ‘Pep’ Guardiola melaju ke babak empat besar usai memetik kemenangan 2-0 atas Middlesbrough. Sementara itu, Chelsea akan berhadapan dengan Tottenham di semifinal Piala FA 2016-2017.

The Lilywhites melangkah ke babak empat besar usai menaklukkan Millwall FC dengan hasil akhir enam gol tanpa balas. Sementara Chelsea harus kerja keras untuk memastikan satu tiket ke semifinal.

Pasukan Antonio Conte itu menang tipis atas Man United di perempatfinal Piala FA. Semifinal Piala FA 2016-2017 akan digelar pada 22-23 April 2017 waktu setempat.

