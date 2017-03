Antonio Conte Puji Kinerja Mourinho Membangun Chelsea

LONDON - Manajer Chelsea, Antonio Conte, memuji kinerja Jose Mourinho kala membangun The Blues –julukan Chelsea– pada periode 2004 dan 2013. Pelatih asal Italia itu mengaku ingin mengikuti prestasi yang dibuat oleh The Spesial One –julukan Mourinho.

Untuk diketahui, Mourinho sukses memenangi delapan gelar bersama Chelsea. Ia pernah menyabet tiga trofi Liga Inggris, tiga Piala Liga, dan masing-masing satu Piala FA serta Community Shield.

Musim ini merupakan pertama kali Conte mengasuh tim dari luar Italia. Di Liga Inggris, ia berhasil membawa Chelsea memimpin klasemen dengan 66 poin dari 27 laga. Jelang menghadapi Manchester United, tim asuhan Mourinho di laga perempatfinal Piala FA, Conte memuji apa yang telah dilakukan seniornya itu bersama klubnya.

“Sejarah yang dicetak Mourinho bersama Chelsea adalah hal yang hebat. Saya sangat tahu jika Mourinho masih berada di hati para suporter Chelsea. Mourinho memang layak mendapat hal tersebut,” ungkap Conte, seperti dinukil dari Standard, Senin (13/3/2017).

“Saya berharap bisa mengikuti kesuksesan Mou bersama Chelsea. Ia telah menulis hal bagus di buku sejarah Chelsea. Saya menaruh banyak respect karena dia adalah seorang pemenang,” pungkasnya.