Pulih dari Geger Otak, Fernando Torres Tak Sabar untuk Kembali Merumput

MADRID - Penyerang Atletico Madrid, Fernando Torres, menyatakan kalau kondisinya kini sudah semakin baik. El Nino pun mengaku sudah tak sabar untuk segera beraksi lagi di atas lapangan hijau.

Seperti diketahui, Torres sempat tidak sadarkan di atas lapangan setelah berbenturan dengan gelandang Deportivo La Coruna, Alex Bergantinos dalam laga kedua tim pada lanjutan Liga Spanyol 2016-2017 di Riazor awal bulan ini.

Akibat kejadian tersebut, penyerang 32 tahun itu divonis geger otak. Torres sempat bermalam di rumah sakit, kendatipun langsung diizinkan pulang keesokan harinya.

Setelah menerima penghargaan Cinco Estrellas Player of the Month untuk bulan Februari berkat pilihan suporter, Torres mengungkap kegembiraannya dengan hal tersebut, dan betapa ia ingin segera move on dari insiden ini.

"Ketika suporter dan pemerhati tim memilih Anda untuk mendapat sebuah penghargaan, rasanya spesial sekali dan itu sesuatu yang mesti disyukuri. Ini bulan yang bagus buat tim dan buat saya sendiri dengan banyak keterlibatan dan juga beberapa gol," kata Torres kepada Marca.

"Sekarang saya baik-baik saja setelah sempat ada kerisauan di Riazor. Semua orang terkejut. Saya tak ingat banyak kejadiannya, sampai kemudian saya siuman di rumah sakit. Buat istri, orangtua, dan saudara-saudara saya, sepertinya saya lama sekali tidak sadarkan diri, dan saya memahami betapa menakutkannya pengalaman itu," jelasnya.

"Kami harus merasa gembira karena bisa saja lebih buruk. Kini kami mesti melupakannya, memikirkan apa yang ada di depan, dan saya akan berusaha kembali ke tim dan bergabung dengan rekan-rekan setim di lapangan sesegera mungkin," tandas eks bomber Liverpool, Chelsea, dan AC Milan ini.