Pesepakbola yang Pernah Bermain Film

BINTANG sepakbola dunia semestinya sudah biasa disorot kamera, entah saat wawancara ataupun tentunya saat berlaga di lapangan hijau. Diving atau pura-pura cedera, tentu para pesepakbola ini tidak asing dengan dunia akting. Maka dari itu, tidak mengherankan ada cukup banyak dari mereka tercatat pernah mencoba jalur lain.

Ya, tak sedikit pemain ataupun mantan pemain yang pernah membintangi film layar lebar ataupun serial televisi. Berikut adalah beberapa nama dari cukup banyak pesepakbola yang pernah muncul di layar perak.

Diego Armando Maradona

El Diego muncul dalam film dokumentar tentang sepakbola dan dirinya sendiri. Dua judul yang terkenal adalah: Maradona dan In the Hands of the Gods. Ya, tidak lain tentang dirinya sendiri.

Michael Ballack

Mantan bintang Bayer Leverkusen, Bayern Munich, dan Chelsea ini sudah cukup sering terlihat dalam film-film dokumenter sepakbola. Untuk yang di luar sepakbola ternyata juga ada. Yang terakhir adalah Freizeit TV Tirol (2015). Selain itu ada The Referees (2009) dan The Art of Football from A to Z (2006).

Franck Lebouef

Mantan palang pintu Chelsea dan Timnas Prancis ini cukup sukses beralih ke dunia layar lebar dan kaca. Leboeuf tidak cuma berakting saja. Ia bahkan sudah bisa menjadi produser sejumlah film. The Theory of Everything (2014), Le foot fait son cinéma (2003), dan Taking Sides (2001) hanya beberapa di antaranya.

Zinedine Zidane

Bagi penggemar film-film Asterix pasti tahu siapa sosok orang Mesir yang sudah jago bermain sepakbola sejak sebelum masehi. Ya, Zidane menjadi salah satu tokoh atlet andalan Mesir di Asterix at the Olympic Games.

Well, dialognya lumayan banyak dan Zizou terlihat cukup bisa melucu. Legenda Timnas Prancis, Juventus, dan Real Madrid yang kini menjabat sebagai entrenador Los Blancos ini juga muncul di Goal II: Living the Dream.

Eric Cantona

Eric 'The King' Cantona memang sudah cukup banyak membintangi film. Ia juga pernah terjun dalam dunia seni lainnya. Untuk film, selain yang agak 'dewasa' dan sepertinya beredar di Prancis saja, ada juga judul-judul yang dibintangi legenda Manchester United ini yang cukup terkenal. Beberapa diantaranya adalah Elizabeth, Looking for Eric, The Mad Kings, dan The Salvation.

David Beckham

Beckham membuat debut layar lebar dengan peran singkat di film The Man From U.N.C.L.E (2015). Film ini mengisahkan jaringan intelejen di era Perang Dingin antara NATO vs Uni Soviet dan kawan-kawan.

Becks menjadi seorang operator proyektor dan menjelaskan target-target misi para agen rahasia. Dua tahun sebelumnya, mantan ikon Manchester United dan Real Madrid ini juga muncul di The Class of '92, yang mengisahkan soal generasi emas Man United pada 90-an. Becks tampil bersama Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, dan Neville bersaudara.