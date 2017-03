Cerita Paling Mengharukan di Dunia Sepakbola

PERPISAHAN menjadi satu kata yang menyedihkan sekaligus mengharukan, tidak terkecuali di dunia sepakbola. Terlebih, perpisahan dilakukan karena sang pemain mengalami masa-masa sulit saat berada di klubnya.

Ya, kisah paling mengharukan di dunia sepakbola tersemat untuk pemain Barcelona, Eric Abidal. Abidal harus hengkang dari klub yang dibelanya selama enam tahun, termasuk saat dirinya menjalani operasi tumor.

Abidal secara resmi harus meninggalkan Camp Nou pada 8 Juli 2013 setelah diboyong klub Prancis, AS Monaco. Ia sudah membela Blaugrana –julukan Barca— selama enam musim sejak 2007.

Kepergian Abidal diiringi air mata karena banyak prestasi yang telah diraihnya bersama Barca. Pemain berpaspor Prancis itu sudah mengoleksi delapan gelar bersama Blaugrana.

Abidal telah meraih dua trofi Liga Champions, empat gelar Liga Spanyol, dan dua piala Super Spanyol. Bek Barcelona itu telah tampil sebanyak 193 kali di berbagai kompetisi.

Dalam wawancara dengan Four Four Two, Abidal mengatakan, mendapat banyak kesempatan untuk menjadi salah satu pemain dalam skuad Barca. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada klub yang telah membesarkan namanya di dunia sepakbola.