Peluk Enrique, Lionel Messi Menangis Usai Barcelona Kalahkan PSG 6-1

BARCELONA – Kebahagiaan jelas tergambar di semua wajah pemain Barcelona usai dinyatakan lolos ke perempatfinal Liga Champions 2016-2017. Satu tiket ke babak delapan besar kompetisi sepakbola antarklub Eropa tersebut resmi dikantongi Lionel Messi dan kolega setelah menang 6-1 atas Paris Saint-Germain (PSG) di leg kedua.

Dengan begitu, Barca melaju ke perempatfinal dengan keunggulan agregat 6-5 atas PSG. Usai pertandingan, sejumlah pemain pun melakukan selebrasi.

Salah satu yang menarik perhatian adalah perayaan kemenangan yang dilakukan megabintang Barca, Lionel Messi. Setelah laga, La Pulga –julukan Messi– terlihat memeluk sang pelatih, Luis Enrique.

Dalam foto yang beredar di media sosial Twitter, Messi terlihat menangis saat memeluk Enrique. Musim 2016-2017 memang sangat istimewa bagi sang pelatih. Sebab, juru taktik berusia 46 tahun itu memutuskan untuk mengakhiri kariernya di Camp Nou pada musim ini.

Terlepas dari itu, Messi berhasil menunjukkan performa apik di laga tersebut. Ia menyumbangkan satu angka untuk Blaugrana –julukan Barcelona– di menit 50.

You know it's one hell of a victory if Lionel Messi cries.



GREATEST COMEBACK IN THE HISTORY OF THE SPORT. pic.twitter.com/XbAd9YW43W