Barcelona Lolos ke Perempatfinal Liga Champions, Selebrasi Unik Luis Enrique Jadi Sorotan

BARCELONA – Kemenangan dramatis diraih Barcelona kala menjamu Paris Saint-Germain (PSG) di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2016-2017, Kamis (9/3/2017) dini hari WIB. Tampil di Camp Nou, Lionel Messi dan kolega menutup laga dengan skor akhir 6-1.

Hasil manis itu sekaligus mengantarkan Barca ke perempatfinal Liga Champions 2016-2017 dengan agregat 6-5. Gol-gol kemenangan Blaugrana –julukan Barca– tersebut dipersembahkan Luis Suarez, Messi, Neymar, dan Sergi Roberto serta satu angka tercipta dari kesalahan bek PSG, Layvin Kurzawa di menit 40.

Hal unik terjadi kala Roberto mencetak gol keenam untuk Barca di laga tersebut. Pelatih Luis Enrique dan sejumlah fans terlihat berlari ke arah para pemain.

Sebagaimana dikutip dari Marca, Kamis (9/3/2017) aksi Enrique tersebut mengingatkan fans Barca dengan selebrasi sang pelatih kala masih berseragam Blaugrana. Pria berusia 46 tahun itu tidak hanya berlari ke arah lapangan, ia pun memeluk sejumlah pemain Barca sebelum kembali ke pinggir lapangan.

Baginya, musim 2016-2017 memang sangatlah emosional. Sebab, Enrique memutuskan untuk mundur dari kursi kepalatihan El Barca di akhir musim ini.

Barcelona manager Luis Enrique showing you how to celebrate an historic comeback!

(via @VidaBlaugrana_)#UCL #FCBPSGpic.twitter.com/yD4qhCYBEn