Curhatan Kim Kurniawan di Instagram Bikin Terharu

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Kim Jeffrey Kurniawan mengungkap curahan hatinya terkait kegagalannya dalam mengeksekusi penalti ke gawang Pusamania Borneo FC (PBFC). Kegagalan Kim sebagai algojo sendiri berbuntut gagalnya Persib ke final Piala Presiden 2017.

Melalui akun Instagramnya, @kimkurniawan, pada Selasa 7 Maret 2017, Kim mengunggah foto yang berisi tulisan seputar kegagalannya sebagai algojo penalti.

Ia menyebut momen kegagalannya sebagai momen terburuk dalam karir sepakbolanya. Ia merasa marah sekaligus kecewa terhadap dirinya karena gagal membawa Persib ke final.

"I'm so heartbroken, rasanya sakit sekali karena saya ingin sekali memberikan hadiah juara untuk Persib dan Bobotoh karena kita layak untuk menang!" ujar Kim.

Tapi Tuhan menurutnya belum mengizinkan Persib merayakan kemenangan yang sudah ada di depan mata. Meski begitu, ia percaya Tuhan tidak tidur. Ia yakin Tuhan punya rencana lain yang lebih besar untuk Persib.

"Dengan kegagalan saya eksekusi penalty saya merasakan dunia telah hancur. Tapi dalam momen buruk ini saya dapat merasakan momen yang sungguh luar biasa yang tidak saya sangka. Saya speechless dengan reaksi Bobotoh yang menyeru2kan nama saya," ungkapnya.

"Kalian begitu fantastis mendukung saya. Hati saya benar2 menangis. Momen kemarin yang sangat kacau sekaligus sangat berharga buat saya," tutur Kim.

Pria keturunan Jerman itu terharu atas dukungan Bobotoh. Sebab, meski gagal, tidak ada caci maki dari mereka. Sebaliknya, Bobotoh memberi dukungan dengan cara bertepuk tangan dan berkali-kali meneriakan nama 'Kim Jeffrey' seusai laga.

"Dengan dukungan kalian saya terharu karena tidak ada suporter sebaik Bobotoh dan tidak ada yang lebih pantas mendapatkan gelar juara. Persib bukanlah sekedar team, Persib adalah keluarga dan saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari itu," jelasnya.

Pemilik nomor punggung 23 itu pun berjanji tidak akan menyerah. Ia akan tetap bersemangat bersama Persib. Ia bahkan berjanji suatu saat akan membawa Persib menjadi juara.

"Saya berjanji tidak akan menyerah dan tetap semangat. Satu saat saya yakin akan memberikan hadiah juara buat kalian untuk kembalikan kepercayaan yang kalian sudah berikan kepada saya! I will come bak stronger!!! Terima kasih banyak Bobotoh, kalian adalah semangat saya, kalian terbaik! I love you!" pungkas Kim.

Foto yang diunggah Kim itu pun sudah disukai lebih dari 50 ribu orang. Lebih dari 10 ribu komentar pun membanjiri kolom komentar. Mayoritas memberikan dukungan bagi Kim untuk bangkit dari kekecewaannya.